De traditionele kerstgroet op Teletekst is dit jaar ontworpen door fan Wim

"Het was vooral bedoeld om de pagina verder aan te kleden en dat het aanlokkelijk was om te lezen", herinnert Ronald Swart zich over het besluit om de speciale kerstkaarten te ontwerpen.

Hij ontwierp vanaf de start jarenlang de kerstafbeeldingen bij de NOS. "Er waren mensen die er niet aan wilden beginnen, maar ik vond het wel een leuke uitdaging. Het liefste varieerde ik veel, ik maakte van alles. Ook soms voor andere nieuwsgebeurtenissen, maar vooral met Kerst en de jaarwisseling."

Huisje in een bos

Die passie voor het ontwerpen van speciale Teletekstpagina's wordt nog door tal van anderen voortgezet. Online hebben fans van over de hele wereld zich verzameld in een speciaal chatkanaal, waar ze elkaar uitdagen om de meest bijzondere ontwerpen te maken.

Zo ontstond ook het ontwerp dat momenteel op Teletekstpagina 101 is te zien, zegt programmeur Dewijngaert. "We roepen altijd wat onderwerpen en dan maken we wat. Iemand vroeg om met Kerst een huisje in een bos te maken en dit is wat ik daar uiteindelijk van had gemaakt." Andere ontwerpen deelt hij regelmatig online via sociale media.