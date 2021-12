Vis met 'handen' duikt voor het eerst in 22 jaar op bij Tasmanië

Voor het eerst in tientallen jaren is bij de kust van het Australische eiland Tasmanië een roze handvis gezien. De laatste keer dat het 'lopende' waterdier werd gespot was in 1999 door een duiker.

Australische onderzoekers zagen het dier op camerabeelden die eerder dit jaar werden gemaakt op 150 meter diepte. Dat de handvis juist daar gezien werd, is volgens de onderzoekers opvallend. Eerst werd namelijk gedacht dat de het dier alleen voorkwam in ondiepe wateren.

De handvis heeft een apart uiterlijk: aan weerszijden van hun lichaam zitten grote vinnen die lijken op handen. Daarmee lopen ze als het ware over de zeebodem.

Kijk hier naar beelden van de handvis: