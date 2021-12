Duitse lustmoordenaar opgepakt in Enschede

In een woning in Enschede is vannacht een Duitser opgepakt die is veroordeeld voor de moord op een 16-jarig meisje. Volgens de politie van Münster was de 56-jarige Ralf H. dinsdagavond de Duitse stad uit gevlucht, nadat hij zijn enkelband had losgemaakt.

Nederlandse agenten hebben H. gearresteerd, na een uitleveringsverzoek van de oosterburen. "Net na middernacht hebben we de instap gedaan in een woning", zegt een politiewoordvoerder van de eenheid Oost-Nederland. "We hebben drie deuren vernield en de arrestatie is heel rustig gegaan."

Zijn 54-jarige verloofde was bij hem. De Duitse politie onderzoekt nog of zij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

Levenslang

H. kreeg in januari dit jaar levenslang voor de lustmoord op een meisje van 16 in 1993. Omdat hij na zijn arrestatie in 2018 te lang in voorlopige hechtenis had gezeten, mocht hij zijn proces onder huisarrest afwachten.

De man wordt, wanneer de papieren op orde zijn, uitgeleverd aan Duitsland.