Woningen Geldrop en Den Bosch beschadigd door vuurwerkbommen

In Geldrop en Den Bosch zijn gisteravond twee woningen zwaar beschadigd geraakt nadat er zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De twee explosies vonden min of meer gelijktijdig plaats, maar staan volgens de politie los van elkaar. Er raakte niemand gewond.

Bij de woning in Geldrop werd rond 22.30 uur vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Op het moment van de knal lagen de bewoners te slapen.

Op foto's is te zien dat de voordeur en een bovenlicht beschadigd zijn en dat een binnendeur een achterkamer is ingeblazen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er beelden van een bewakingscamera waarop mogelijk twee daders te zien zijn.

In Den Bosch ontplofte bijna tegelijkertijd ook zwaar vuurwerk bij een woning. Aan de voorkant het huis is een raam kapot. Mogelijk is het vuurwerk door dat raam naar binnen gegooid. Volgens ooggetuigen ontstond er brand in de woning en werd de brandweer opgeroepen om het vuur te blussen. De schade aan de woning is aanzienlijk.