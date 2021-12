Nederlandse vissersboot en trucks door Fransen geblokkeerd in haven

Een groep Franse vissers heeft verhinderd dat een Nederlandse vissersboot kon aanleggen in de haven van Boulogne-sur-Mer in het noorden van het land. Ook Nederlandse trucks waarop de vis zou worden overgeladen worden tegengehouden.

De vissers doen dit uit onvrede over de brexitregels en de Nederlandse vismethodes, meldt nieuwsmedium France Bleu.

Het is al langer onrustig in Boulogne-sur-Mer, dat zwaar lijdt onder de de aanhoudende ruzie tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten. Sinds de Brexit hebben schippers een Britse licentie nodig om in Britse wateren te mogen vissen.

Zee leegroven

Die licenties zijn schaars, waardoor veel vissers gedwongen worden op een steeds drukker wordend Frans deel van het Kanaal te vissen. Ook Nederlandse kotters zijn daar actief. De Franse vissers die de Nederlanders tegenhouden, beschuldigen hen ervan hun deel van de zee leeg te roven.

De actie van de Franse vissers begon rond 18.00 uur. Andere Nederlandse schepen die naar de haven waren gekomen zijn uitgeweken naar andere havens, melden diverse Franse media.

Op andere plekken zijn al eerder schepen tegengehouden, nadat schippers daar in november al mee hadden gedreigd. Zo hielden Franse vissers eind november bijvoorbeeld een Brits containerschip tegen in de haven van Saint-Malo. Ook die actie had te maken met de woede over het beperkte aantal visvergunningen.