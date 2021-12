Voetganger doodgereden op A58

Bij een aanrijding op de A58 bij Tilburg is vanavond een voetganger overleden. Volgens de politie ging de persoon vermoedelijk achter een hond aan die de snelweg op was gelopen. Daarna werd het slachtoffer door een of meerdere auto's aangereden.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een tankstation, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie is nog bezig met het onderzoek.

De A58 van Breda naar Eindhoven is dicht tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Verkeer vanaf Tilburg wordt omgeleid via de A65 en de A2.