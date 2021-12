Opnieuw levenslang voor liquidaties in Kerkdriel en Krommenie

Omar L. en Hicham M. zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslange celstraffen voor de liquidaties in Kerkdriel en Krommenie en pogingen tot liquidaties. "Het gaat om een zeer extreme vorm van geweld", aldus het gerechtshof in Arnhem.

L. was de opdrachtgever voor de liquidaties of gaf instructies. M. werkte volgens het hof in opdracht van L. Op Oudejaarsavond 2015 werd in Kerkdriel de 27-jarige Chahid Yakhlaf onder vuur genomen, toen hij een camping afreed. Twee andere inzittenden van de auto raakten gewond. Op Yakhlaf was al eens een aanslag gepleegd.

Hicham M. was een van de schutters, samen met Mohamed H., die na een veroordeling tot dertig jaar cel zijn hoger beroep heeft ingetrokken. Eerder liquideerde M. ook al de 27-jarige Eaneas Lomp in Krommenie, in november 2015. Omar L. dacht dat Lomp het op hem had voorzien.

Enige passende straf

M. en L. werden in juni 2019 al door de rechtbank veroordeeld tot levenslange celstraffen voor de liquidaties en twee pogingen daartoe. Beiden gingen in hoger beroep. Volgens het hof zijn de feiten zo ernstig dat levenslang voor beide verdachten de enige passende straf is. In de ogen van het hof lijkt L. gewetenloos.

"De verdachte heeft zich aan uitzonderlijk zware misdrijven schuldig gemaakt. Hoewel hij zelf niet geschoten heeft, heeft hij anderen ertoe aangezet buitensporig geweld te gebruiken", zei het hof. "Hij heeft minachting getoond voor mensenlevens."

Signaal aan criminele jongeren

Het hof memoreerde dat M. ten tijde van de moorden 21 jaar oud was, meldt Omroep Gelderland. "We zien dat jonge jongens gemakkelijker overgaan tot het plegen van liquidaties", aldus het hof, dat met de levenslange straf een signaal wil afgeven aan criminele jongeren en de samenleving.

Het hof concludeert dat L. als opdrachtgever en M. verder betrokken waren bij een derde liquidatiepoging in april 2016 in Amsterdam, waarbij het automatische wapen haperde.