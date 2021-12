Twee aanhoudingen in zaak van ingegooide ruiten journalist Vlaardingen

De politie heeft twee mannen aangehouden voor het ingooien van de ruiten van de woning van de Vlaardingse persfotograaf Joey Bremer. De daders uit Hendrik-Ido-Ambacht en Capelle aan den IJssel (22 en 25 jaar) kwamen naar voren na een lang onderzoek, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op 14 mei vlogen er 's avonds meerdere stenen door de ramen van het huis. Niemand raakte gewond. Een van de stenen ging door het raam van de slaapkamer van de moeder van de fotograaf, net op het moment dat ze naar bed ging. Getuigen zagen twee personen in donkere kleding wegrennen.

Zeer alarmerend

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde het incident "zeer alarmerend". "Vooral omdat de aanval op zijn woonadres gericht is", zei algemeen secretaris Thomas Bruning. "Deze vorm van bedreiging van freelancejournalisten zien we helaas vaker en is zeer kwalijk, omdat hiermee ook partners en familie geconfronteerd worden met de bedreigingen."