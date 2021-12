Oostenrijks jongetje van 2 dat zijn ouders zocht doodgevroren

In Oostenrijk is een jongetje van 2 jaar doodgevroren nadat hij op zoek was gegaan naar zijn ouders. Die waren op visite bij de buren en hadden het kind alleen thuisgelaten. Ze hadden een babyfoon achtergelaten in de kamer van hun zoontje, maar waarschijnlijk hebben ze niks gehoord. Pas de volgende ochtend ontdekten ze dat hij niet in zijn bed lag.

Vanochtend vonden ze hun zoontje buiten, in de buurt van de garage van de buren. Hij was kennelijk op zoek gegaan naar zijn ouders en was sterk onderkoeld. De hulpdiensten hebben nog een poging gedaan hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

In het dorpje Vorderweissenbach, in de buurt van de grens met Tsjechië, vroor het 10 graden toen het jongetje naar buiten ging. De autoriteiten onderzoeken of de ouders kunnen worden vervolgd wegens dood door schuld.