Privégegevens honderdduizenden Nederlanders in te zien via huisfeestjes-app Amigos

Door een lek in de de populaire Nederlandse app Amigos, waarmee huisfeestjes georganiseerd kunnen worden, waren de gegevens van honderdduizenden gebruikers in te zien, bevestigt eigenaar Johanan Fraanje aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws.

Er kon door onbevoegden meegelezen worden met privéchats en ze konden de privégegevens inzien van gebruikers. Volgens Fraanje zijn geen gegevens in verkeerde handen gevallen.

Via de populaire app worden elke week duizenden borrels en huisfeestjes georganiseerd. Hij is in de zomer gelanceerd, groeide hard en staat al weken bovenaan in de lijsten met meest gedownloade sociale netwerkapps.

Het lek ontstond na de laatste update van de app en werd ontdekt door een student aan de Technische Universiteit Eindhoven. Die slaagde erin zichzelf beheerder te maken, waardoor hij toegang had tot alle gegevens van gebruikers, meldt RTL Nieuws. "We hebben inmiddels meer dan 300.000 gebruikers en dan zie je wel eens wat over het hoofd", reageert de eigenaar. "Maar ik geef ook toe dat we het beter hadden moeten controleren."

Het lek is inmiddels gedicht en de gebruikers worden op de hoogte gebracht.