Weer papegaaiduikers aangespoeld, verband met bruinvissen en zeekoeten onderzocht

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoekt of het aanspoelen van dode en zwakke papegaaiduikers op de Nederlandse kust iets te maken heeft met het aanspoelen van bruinvissen en zeekoeten eerder dit jaar.

Aanwijzingen zijn er niet, maar of deze verschijnselen iets met elkaar te maken hebben is een belangrijke vraag, zegt het NIOZ. "In al deze gevallen gaat het om het aanspoelen van een bepaalde soort en binnen die soorten om een bepaalde groep. De enige overeenkomst is dat ze uit het centrale deel van de Noordzee stammen."

Papegaaiduikers

Begin deze maand spoelden met name langs de Noord-Nederlandse kust dode en verzwakte papegaaiduikers aan. Dat hield weer op, maar de afgelopen week kwamen er nieuwe bij. Ook in Schotland spoelden ongebruikelijk veel papegaaiduikers aan.

In Nederland zijn er tot dusver vijftig geteld. Al deze vogels waren verzwakt en ondervoed. Een opvallend groot deel van deze vogels (45 procent) bestond uit volwassen dieren.

Bruinvissen en zeekoeten

In augustus spoelden op de Waddeneilanden 190 dode bruinvissen aan, waaronder veel zwangere vrouwtjes. In oktober kon worden vastgesteld dat ze vermoedelijk aan de gevolgen van een bacteriële infectie zijn gestorven.

In september en oktober werden zeekoeten aangetroffen, voornamelijk mannetjes en kuikens. Deze zeekoeten waren net als de papegaaiduikers ondervoed. Wat daar de oorzaak van was, is onduidelijk.