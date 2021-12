Onverkocht schilderij mogelijk van Caravaggio, wordt Spaans cultureel erfgoed

Een olieverfschilderij dat in april op een veiling in Madrid niet verkocht werd, is mogelijk geschilderd door de 16e-eeuwse Italiaanse schilder Caravaggio. Niemand op de veiling had belangstelling voor het werk dat 1500 euro moest opbrengen. Blijkt het inderdaad van Caravaggio, dan is het miljoenen waard.

Het bestuur van Madrid heeft het schilderij bestempeld als cultureel erfgoed. Er zijn nog wel 'verschillende analyse-rondes' nodig, maar afgaand op het oordeel van experts lijkt het inderdaad te gaan om een werk van de hand van Caravaggio, staat in documenten die de Spaanse krant El País heeft gezien.