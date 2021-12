Moordenaar van Belgische Julie van Espen tot levenslang veroordeeld

In België is de moordenaar en verkrachter van de Vlaamse studente Julie van Espen veroordeeld tot levenslang en vijftien jaar tbs. Ook komt dader Steve Bakelmans twintig jaar lang niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

De uitspraak van het assisenhof in Antwerpen volgt daarmee grotendeels de eis van het Openbaar Ministerie. Alleen de termijn voor het niet in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating is vijf jaar lager dan geëist.

"Er lag echt een overweldigende hoeveelheid bewijs tegen Bakelmans", zegt correspondent Kysia Hekster. "De rechter zei: Bakelmans is een psychopaat, er is veel kans op herhaling, hij heeft veel kansen gekregen, maar geen enkele gegrepen."

Van Espen kwam nooit aan bij vriendinnen

De 23-jarige Van Espen verdween 2,5 jaar geleden nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Er werd meteen rekening gehouden met een misdrijf. Bakelmans - die al bekend was bij justitie en politie - werd gezien op camerabeelden en gearresteerd. Een paar dagen later werd Van Espens lichaam bij een zoekactie gevonden bij het Albertkanaal bij Antwerpen.

Bakelmans heeft in 2019 al bekend dat hij de dader is. Gisteren oordeelde de jury al dat de 41-jarige man de studente met voorbedachten rade vermoordde. Bakelmans was ten tijde van de moord in afwachting van hoger beroep van een andere verkrachtingszaak op vrije voeten.

"Daar is natuurlijk heel geschokt op gereageerd in België, want daar vroeg men zich ook af hoe kan dat in hemelsnaam? Er is een onderzoek naar gedaan en daar bleek uit dat bezuinigingen de oorzaak zouden zijn bij het hof van beroep in Antwerpen. Er waren te weinig rechters."