Geen digitaks, Europese Commissie heeft andere ideeën voor bekostigen 'wederopbouw'

De Europese Commissie was eerst van plan om de leningen onder andere via een belasting op digitale diensten terug te betalen. Maar daar was vanuit de techsector veel kritiek op, waardoor Brussel die plannen voor een 'digitaks' in de ijskast zette.

In plaats daarvan stelt de commissie nu voor dat een kwart van de inkomsten van het Europese CO2-emissiehandelsysteem naar de Europese begroting moet gaan. Via dat systeem, ook wel bekend als ETS, betalen Europese bedrijven voor de uitstoot van CO2. Nu gaan de opbrengsten daaruit nog volledig naar de lidstaten.

Ook moeten twee nieuwe belastingen bijdragen aan de Europese begroting. Een deel zal komen uit de heffing op invoer van vervuilende producten die niet uit Europa komen. De commissie stelt voor dat driekwart van die opbrengst naar de begroting gaat. Voor het overige deel zal de begroting worden aangevuld met 15 procent van de opbrengst van de nieuwe winstbelasting voor multinationals.

De Europese Commissie wil al in 2023 starten met het ophalen van die inkomsten voor de begroting. Nadat de opstartfase is afgerond, verwacht de commissie in de periode 2026 tot 2030 zo'n 17 miljard euro per jaar daarmee te kunnen ophalen.

Sociaal klimaatfonds

Een deel van de begroting gaat ook naar het nieuwe Sociaal Klimaatfonds, waar 70 miljard euro voor is uitgetrokken. Daarmee moet financiële ondersteuning aan kwetsbare huishoudens worden gegeven tijdens de energietransitie naar duurzame energie.

Of de voorstellen ook worden aangenomen, ligt aan de lidstaten; zij moeten unaniem akkoord gaan. Maar als de begroting niet rondkomt, zal een groter deel van de leningen terugbetaald moeten worden uit de bijdragen van lidstaten.