Arenatunnel voor onbepaalde tijd dicht vanwege veiligheid

De tunnel onder de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaat morgenavond voor onbepaalde tijd dicht. Dat gebeurt omdat de tunnel niet voldoet niet aan de huidige veiligheidseisen.

Recent onderzoek wijst uit dat de vluchttijd voor weggebruikers bij een eventuele voertuigbrand niet in overeenstemming is met de normen. De parkeergarage (P1) onder de tunnel blijft wel open.

Tijdens de sluiting moet verkeer omrijden. De gemeente Amsterdam schat in dat de verkeersdruk op de omliggende wegen toeneemt, maar dat Amsterdam-Zuidoost goed bereikbaar blijft.

Sluiting onvermijdelijk

Het sluiten van de tunnel is volgens de gemeente onvermijdelijk. De renovatie van de tunnel stond op de agenda voor 2022-2023. Die is uitgesteld, schrijven AT5 en NH Nieuws. De gemeente heeft er volgend jaar geen geld voor in de begroting. Daaruit komt naar voren dat de renovatie 33 miljoen euro kost.

Amsterdam zoekt uit of er maatregelen mogelijk zijn waardoor de tunnel toch aan de wet kan voldoen. Daardoor zou de weg voor de renovatie toch weer open kunnen.

De resultaten van dit onderzoek worden volgend voorjaar verwacht.