Tientallen mensen vermist en een dode na aardverschuiving in Myanmar

In Myanmar zijn bij een aardverschuiving tientallen mensen vermist geraakt, zeker een persoon is omgekomen. De verschuiving vond woensdagochtend (lokale tijd) plaats bij een jademijn in het noorden van het land.

Het nationale reddingsteam zegt tegen persbureau AFP dat 70 mensen worden vermist en dat zeker één slachtoffer is overleden. 25 gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Rond de 200 reddingswerkers zijn ingezet om te zoeken naar slachtoffers. De vrees is dat mensen in de richting van een nabijgelegen meer zijn gesleurd.

Regelmatig ongelukken

De aardverschuiving was bij de mijnstad Hpakant, waar zo'n honderd mijnbouwbedrijven actief zijn. De edelstenen uit de mijnen zijn gewild in buurland China. De jadewinning gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden en leidt op grote schaal tot ontbossing en aardverschuivingen.

Regelmatig ontstaan daardoor ongelukken. Vorig jaar kwamen meer dan 160 mensen om het leven na een aardverschuiving bij Hpakant. De grootste mijnramp in het gebied vond plaats in 2000. Toen zouden duizend mensen zijn omgekomen doordat water uit de rivier de Uru de mijnen in liep.

Leger profiteert

De regering van Myanmar probeerde de lucratieve mijnbouw beter te reguleren, maar daar kwam een eind aan toen het leger in februari dit jaar een staatsgreep pleegde.

Volgens mensenrechtenorganisatie Global Witness wordt er jaarlijks voor miljarden dollars aan edelstenen geproduceerd en is het leger een van de partijen die daarvan profiteert. Daarom is er weinig kans dat het hervormingsproces wordt voortgezet onder het militaire bewind, schreef de organisatie deze zomer in een rapport.