Denemarken gaat cellen in Kosovo huren voor veroordeelde buitenlanders

Denemarken gaat 300 cellen huren in Kosovo. De bedoeling is dat in Denemarken veroordeelde mensen die na hun straf sowieso al het land moeten verlaten daarnaartoe worden gestuurd.

Het Deense ministerie van Justitie hoopt op deze manier de gevangenissen in eigen land te ontlasten. Het gaat dus niet om Denen, maar om zogenoemde ongewenst verklaarde vreemdelingen uit landen buiten de EU. De Deense regering betaalt aan de Kosovaarse regering zo'n 210 miljoen euro voor de komende jaren voor de opvang van de gevangenen. Ook investeert de regering in andere projecten in het land, zoals voor hernieuwbare energie.

De twee overheden tekenden maandag een politieke intentieverklaring voor een samenwerking van vijf jaar. Kosovo, een van de armste landen van Europa, heeft ongeveer 700 tot 800 cellen over, terwijl Denemarken juist met een overschot kampt en met een tekort aan bewakers. In de cellen in Kosovo zouden Deense regels gaan gelden.

Kritiek

Nick Haekkerup, de Deense minister van Justitie, bracht vandaag een bezoek aan de gevangenis in het plaatsje Gjilan waar de gevangenen worden ondergebracht. Hij liet weten dat "er nog wat dingen moeten veranderen" maar dat hij over het algemeen tevreden is.

De deal kwam de regering op veel kritiek te staan van onder anderen advocaten. "Ik maak mij ernstige zorgen over dit idee", stelde advocaat Kristian Braad, een voormalige officier van justitie. "De consequentie kan zijn dat ze niet de rechten krijgen die ze zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld op mensenrechtengebied."

Volgens Haekkerup zullen de gevangenen echter op dezelfde manier behandeld worden als in Deense gevangenissen.

Strikt migratiebeleid

Denemarken voert al jaren een restrictief migratiebeleid. In 2018 waren er bijvoorbeeld plannen om honderd ongewenste vreemdelingen op te vangen op een piepklein Deens eilandje. Daarmee wilde de regering het signaal afgeven dat het land het strengste asiel- en migratiebeleid heeft van Europa en asielzoekers ontmoedigen om in het land te blijven.

Dit jaar nam het parlement een wet aan die het mogelijk maakt asielzoekers buiten Europa op te vangen. Dat kwam het land op veel kritiek te staan van de Europese Commissie.