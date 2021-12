Zeven arrestaties en grote wapenvondst in Amsterdamse woning

De Amsterdamse politie heeft afgelopen zaterdag zeven verdachten gearresteerd voor wapenhandel en wapenbezit. In een huis van een van hen nam de politie naar eigen zeggen een compleet wapenarsenaal in beslag, zo is vandaag bekendgemaakt.

De politie kreeg argwaan toen agenten zagen dat er op straat in Amsterdam een grote zwarte sporttas werd overgeheveld naar een auto met een Belgisch kenteken. Daar was een 26-jarige man uit Amsterdam bij betrokken. Vervolgens reden twee auto's met Belgisch kenteken richting de snelweg A10.

'Wilde achtervolging'

De politie zette de achtervolging in, maar een van de twee auto's raakte vrij snel uit het zicht. De tweede wagen kreeg een stopteken maar negeerde dat. De politie moest vanwege gevaarlijk hoge snelheden de achtervolging staken, maar zag nog wel dat de sporttas op de A2 ter hoogte van Vianen uit de auto werd gegooid. Daarin bleken drie automatische vuurwapens en een pistool te zitten.

De politie ontdekte dat de 26-jarige Amsterdammer in Utrecht was voor een ontmoeting met drie anderen. Alle vier werden opgepakt. Niet lang daarna werd de Belgische auto die de agenten aanvankelijk uit het oog waren verloren teruggevonden op een parkeerplaats in Breukelen. Die auto is in beslag genomen, de twee inzittenden zijn aangehouden.

Bij huiszoeking in een Amsterdamse woning vonden rechercheurs meerdere automatische wapens, munitie, een hoeveelheid drugs en contant geld. Een 18-jarige vrouw die in het huis was, is ook aangehouden.

Mogelijk liquidaties voorkomen

"We sluiten niet uit dat hiermee een of meerdere liquidaties zijn voorkomen, als je kijkt naar de grote hoeveelheid zware wapens die we hebben gevonden", zegt een woordvoerder. De politie is nog op zoek naar de inzittenden van de auto met Belgisch kenteken die is ontkomen.

Twee mannen die in Utrecht werden opgepakt, zijn inmiddels vrijgelaten. De vijf anderen worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.