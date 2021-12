Wekdienst 21/12: Coronadebat • AFM over beleggingsadviezen influencers

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer komt terug van het kerstreces om te debatteren over de nieuwe lockdown. Een meerderheid steunt die maatregel, maar veel partijen hebben wel vragen over de langetermijnaanpak van corona.

In Den Haag staat een 20-jarige man uit Breda voor de rechter omdat hij in maart 2020 de overheidswebsites Overheid.nl en MijnOverheid.nl platlegde met een DDoS-aanval. Die websites werden destijds veel bezocht vanwege corona.

Alle scholen houden vanaf nu de deuren gesloten. Gisteren hadden scholen nog de tijd noodopvang voor kinderen te regelen.

Wat heb je gemist?

Docenten op de Gomarus Scholengemeenschap moesten niet alleen homoseksuele leerlingen, maar ook homoseksuele collega's bij de schoolleiding melden. Dat blijkt uit stukken die het ministerie van Onderwijs openbaar heeft gemaakt.

De gereformeerde scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, stelt die regel in een intern document over seksualiteit uit 2016. Dat het document bestond was al bekend, omdat de Onderwijsinspectie er in juni uit citeerde. Toen bleek dat het op de scholen inderdaad gebruikelijk was om de ouders van leerlingen te informeren als zij homoseksuele gevoelens hebben. NRC bracht eerder aan het licht dat leerlingen zo gedwongen werden uit de kast te komen, ook als zij daar niet klaar voor waren.

Nu blijkt dat personeelsleden van het Gomarus werden geacht ook homoseksuele collega's te verklikken bij het schoolbestuur. Als over een personeelslid een melding kwam, ging de schoolleiding met de betreffende medewerker in gesprek. Als een docent in de klas gesproken had over zijn of haar 'homofiele gerichtheid' werd er ook een informatieavond voor ouders georganiseerd, staat in het document.