Timmermans: 'Nederland moet over de brug komen voor miljarden uit coronaherstelfonds'

De vraag is of daarmee de bijna zes miljard voor Nederland in gevaar komt. Frans Timmermans: "We hebben alle lidstaten gezegd dat naast investeringen ook hervormingen nodig zijn. Nederland had het hoogste woord in de Europese Raad bij het eisen van hervormingen in andere landen. Ja, dan moet je ook zelf over de brug komen. Dat hoeft niet per se deze hervorming te zijn, maar de woningmarkt staat al heel lang op ons lijstje hervormingen die in Nederland nodig zijn."

Positief

Timmermans denkt dat Nederland en de Europese Commissie er uiteindelijk wel uit zullen komen. "Maar daar moet echt een goed gesprek over worden gevoerd. Ook over de hervormingen, zoals Nederland die ook van ons eist van andere landen", zegt de Eurocommissaris. Over de klimaatambities van het nieuwe kabinet is Timmermans positief. "Het is fijn dat Nederland nu ambitie toont."

Wat gaan we van die klimaatambities zien en wanneer? Politiek verslaggever Xander van der Wulp behandelde deze vraag na de presentatie van het coalitieakkoord: