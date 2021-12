Hoge strafeis verwacht in MH17-zaak

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 nadert de slotfase. Deze week komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de vier verdachten. Drie dagen hebben de officieren van justitie nodig om te vertellen hoe zij het bewijs in de zaak waarderen, wat de drie Russen en één Oekraïner volgens hen precies te verwijten valt en welke straf daarvoor zou moeten volgen.

De mannen zouden allemaal hun eigen rol hebben gehad bij het regelen, neerzetten en later weer weghalen van een Buk-raketinstallatie waarmee het toestel van Malaysia Airlines in de zomer van 2014 is neergeschoten.

Het OM heeft dit gereconstrueerd op basis van een groot aantal foto's, filmpjes en getuigenverklaringen. Ook zijn er afgeluisterde gesprekken, waarin de verdachten zouden hebben gesproken over de raketinstallatie en het neerschieten van de MH17. Dat wordt vandaag en morgen doorgenomen, net als het forensisch bewijs.

Vergissing

Veel daarvan is al bekend, maar het wordt geen volledige herhaling van zetten, verwacht internationaal strafrechtdeskundige Marieke de Hoon van de Universiteit van Amsterdam. "Nu krijgen we per verdachte te horen wat hij precies zou hebben gedaan, waardoor de MH17 werd neergeschoten. Het OM moet het bewijs gaan koppelen aan de misdrijven die ten laste zijn gelegd: het neerhalen van de MH17 en de moord op alle 298 inzittenden."

Om deze misdrijven te kunnen bewijzen, moet er opzet in het spel zijn. Uit onderschepte gesprekken blijkt dat het neerschieten van de MH17 een vergissing is geweest. Zo zou een van de verdachten vlak na de crash hebben gemeld dat er een Oekraïens gevechtsvliegtuig was neergehaald. Volgens een getuige was de verbijstering groot toen het een passagierstoestel bleek te zijn.