Dodental orkaan Rai in Filipijnen opgelopen tot boven de 200

Het dodental van orkaan Rai in de Filipijnen is opgelopen tot 208, meldt de nationale politie in het land. Er zijn zeker 239 gewonden gevallen en 52 mensen worden nog vermist.

De krachtigste storm van dit jaar in het land heeft in centrale en zuidelijke provincies enorme schade aangericht. Rai kwam donderdag aan land met windsnelheden van 195 kilometer per uur en sindsdien zijn meer dan 300.000 mensen hun huis ontvlucht, meldt persbureau AFP.

Het Rode Kruis in het land spreekt van een "complete ravage" in de kustgebieden. "Huizen, ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen liggen in puin", zei Rode Kruis-voorzitter Richard Gordon.

Vooral het centraal gelegen eiland Bohol is zwaargetroffen. Daar zijn zeker 74 mensen overleden, zei de gouverneur van de gelijknamige provincie. Ook op de eilanden Siargao, Dinagat en Mindanao is de schade groot. Hulpdiensten kunnen getroffen gebieden moeilijk bereiken en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen.