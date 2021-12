'Ed van Thijn heeft zijn geschiedenis en identiteit omgezet in een oerkracht'

Ed van Thijn had een lange carrière in de lokale en landelijke politiek. Behalve gemeenteraadslid, minister van Binnenlandse Zaken en lid van de Eerste en Tweede Kamer kon hij zich ook de langstzittende naoorlogse burgemeester van Amsterdam noemen. Van 1983 tot 1994 stond hij aan het roer in de hoofdstad, waar hij stond voor een krachtig bestuur en een sterke politie.

Frank de Grave werkte in de jaren 90 als locoburgemeester van Amsterdam nauw met Van Thijn samen. Maar dat was niet het eerste waar de VVD'er aan dacht toen hij hoorde van het overlijden van Van Thijn. "Hij heeft mijn vrouw en mij getrouwd in 1983", vertelt De Grave, die Van Thijn destijds ook persoonlijk kende omdat ze allebei meededen aan schaaktoernooien.

"Toen hij in de race was voor het burgemeesterschap, zei ik: 'Als jij burgemeester van Amsterdam wordt, moet je mij en mijn vrouw trouwen. Dat burgemeesterschap was namelijk zeker geen gelopen race: het was best verrassend dat Van Thijn het werd. Misschien dat hij dacht: ik word toch geen burgemeester, laat ik die brutale jongeman maar zeggen dat ik ze zal trouwen. En uiteindelijk is dat dus gebeurd, in de oude raadszaal. Dat was heel bijzonder om mee te maken."

'Een echte Amsterdammer'

De Grave werkte van 1990 tot 1994 zeer intensief met Van Thijn samen, totdat de PvdA'er plotseling minister van Binnenlandse Zaken werd. "Hij was een man met vele bestuurlijke talenten", blikt De Grave terug. "Al was ik het natuurlijk lang niet altijd met hem eens, omdat we een totaal andere politieke kleur hadden."

Ondanks dat had de toenmalige VVD-locoburgemeester veel bewondering voor zijn PvdA-collega. "Bij bijvoorbeeld de Bijlmerramp heeft hij een fantastische rol gespeeld, hij was in staat het gevoel van de stad te verwoorden en leiding te geven aan het college in een enorm moeilijke tijd."

De Grave herinnert zich Van Thijn als een hele intelligente man, die zich - deels vanuit zijn oorlogsverleden - nauw verbonden voelde met Amsterdam. "Hij hield echt van die stad, was een echte Amsterdammer. Dat werd erkend, en volgens mij was dat de kern van zijn succes als burgemeester."

Inspiratiebron

Volgens PvdA-prominent Felix Rottenberg, tevens vriend van de familie, paste de functie van burgemeester van Amsterdam Van Thijn uiteindelijk het beste.

Onder meer de overleden oud-burgemeester Eberhard van der Laan en de huidige burgemeester Femke Halsema zijn door hem geïnspireerd, zegt hij: