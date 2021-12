In Chili staan links en rechts tegenover elkaar, maar dat interesseert kiezers weinig

Het dorpje ligt pal naast een van de vele mijnen die het noorden rijk is. Maar de inwoners merken niets van al die rijkdom, in tegendeel. De mijn vervuilt alleen maar. Miguel Ángel Diaz Monardes, inwoner van Michilla en trotse visser, klaagt. "De overheid is ons compleet vergeten. We hebben hier niet eens drinkwater", vertelt hij. Zijn buurman, knikt instemmend. "Ze beloofden dat ze het zouden regelen, maar dat is nu vijf jaar geleden en er komt nog steeds geen druppel water uit de kraan."

De mensen zijn ontevreden en boos, in Michilla. Maar geen van de verzamelde vissers denkt dat een nieuwe president ook maar enig verschil zal maken in hun dorp. Ze zijn gewend hun eigen boontjes te doppen en herkennen zich niet in de twee kandidaten. "Ik ga niet stemmen", zegt Diaz Monardes resoluut. "Niet op Boric, en niet op Kast."

Onduidelijk

De meeste van zijn buren knikken instemmend. Maar hier en daar is er twijfel. Kast wil de grenzen op slot doen, want er zijn te veel migranten, zegt hij. Zelfs hier in Michilla merken ze dat, want af en toe trekt er een groepje Venezolanen door het dorp. Van de andere kant belooft Boric verandering, en daar snakken de mensen hier naar.

Het is, kortom, moeilijk te voorspellen wie er gaat winnen. Maar één ding is duidelijk: de nieuwe president van Chili krijgt het zwaar. Bovendien: er wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet, en als die klaar is, kunnen er zomaar weer nieuwe verkiezingen komen. Dus het is zelfs onduidelijk hoe lang de winnaar president zal blijven.