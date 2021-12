Ruim 100 doden na orkaan Filipijnen; huizen, scholen, ziekenhuizen verwoest

Het dodental als gevolg van de orkaan Rai op de Filipijnen is opgelopen tot meer dan honderd. De orkaan heeft grote verwoestingen aangericht en hulpverleners zijn nog aan het zoeken naar overlevenden.

Het dodental kan nog oplopen, zegt gouverneur Arthur Yap van het zwaar getroffen eiland Bohol. Hij heeft tot dusver met 33 van de 48 burgemeesters van het eiland contact kunnen leggen. Over het dodental in de rest van de gemeentes is nog niets bekend. Op het eiland, met een populatie van 1,2 miljoen mensen, zijn voor zover bekend 72 doden en 13 gewonden gevallen. Zeker tien mensen worden nog vermist.

Volgens het Rode Kruis is er grootschalige hulp nodig; honderdduizenden mensen zijn hun huizen kwijt, en dorpen in het oosten van het land zijn geheel weggevaagd. Reddingsteams zien dat huizen, scholen en ziekenhuizen "totaal zijn verwoest", zegt het hoofd van het Rode Kruis op de Filipijnen, Richard Gordon. "De inwoners van de Filipijnen zijn veerkrachtig, maar nu zij alles zijn verloren door de tyfoon, is er internationale steun nodig om honderdduizenden mensen te helpen om hun huis en hun leven weer op te bouwen."

Yap roept burgemeesters op om noodstroom te gebruiken om eten en drinken op te slaan; daar zijn in getroffen gebieden grote tekorten van. De orkaan, die lokaal ook Odette wordt genoemd, trok donderdag en vrijdag over het land. Inmiddels is de orkaan in kracht afgezwakt en trekt via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam.