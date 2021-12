A2 bij Geleen dicht vanwege gekantelde vrachtwagen met bierflesjes

Door een gekantelde vrachtwagen bij Geleen is de snelweg A2 in de richting van het noorden vanochtend volledig afgesloten. Ook een rijstrook richting het zuiden is dicht.

Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur, meldt 1Limburg. De vrachtwagen met bierflesjes schoot volgens de politie door de middengeleider en is uiteindelijk gekanteld.

Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Of er gewonden zijn gevallen, is ook nog onduidelijk. Rijkswaterstaat laat weten dat het bergen van de vrachtwagen en het herstellen van de vangrail tot halverwege middag gaat duren.