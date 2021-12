Wekdienst 19/12: Hongkong naar de stembus • Feyenoord-Ajax zonder publiek

Goedemorgen! De politie vreest ondanks de maatregelen drukte bij De Kuip tijdens voetbalklassieker Feyenoord-Ajax, en inwoners van Hongkong kunnen stemmen voor een nieuw parlement.

Eerst het weer. Het wordt 8 of 9 graden en er waait een matige noorden- of noordwestenwind. Mogelijk breekt aan het einde van de dag in het noorden nog even de zon door.