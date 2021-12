Ontwerper Centre Pompidou en Millennium Dome overleden

In Groot-Brittannië is architect Richard Rogers (88) overleden. Hij werd beschouwd als een van de succesvolste en invloedrijkste architecten, schrijft de BBC.

In de jaren 70 en 80 kreeg hij grote bekendheid door het ontwerp van twee gebouwen die destijds controversieel waren, omdat voorzieningen als liften, trappen, leidingen en airconditioningsbuizen aan de buitenkant waren geplaatst: het Centre Pompidou in Parijs en het Lloyds gebouw in Londen.

Het museum voor moderne kunst Centre Pompidou, dat hij samen met architect Renzo Piano ontwierp, werd in 1977 geopend en groeide uit tot een van de belangrijkste attracties in Parijs. Het gebouw viel op door de kleurrijke pijpen en buizen aan de gevel.

Millennium Dome

Andere creaties van Rogers waren onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het parlement van Wales in Cardiff en terminals op de luchthavens van Heathrow in Londen en Barajas in Madrid.

Ter gelegenheid van de viering van het nieuwe millennium ontwierp hij in Londen de Millennium Dome, tegenwoordig de O2 Arena. Met een doorsnede van 365 meter is dat het grootste koepelgebouw ter wereld. In New York bouwde hij op de plaats van de voormalige Twin Towers het Three World Trade Center, een wolkenkrabber van 80 verdiepingen.

In 2007 kreeg Rogers de Pritzker Architectuurprijs, de hoogste internationale onderscheiding voor architecten. In 1991 werd hij geridderd door de Britse koningin.