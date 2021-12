Brexitminister Frost stapt per direct op uit onvrede over beleid Johnson

In het Verenigd Koninkrijk heeft brexitminister David Frost per direct zijn ontslag aangeboden. Hij stapt op uit onvrede over het beleid van premier Boris Johnson. Frost is het niet eens met de laatste coronamaatregelen, zoals het invoeren van een vaccinatiebewijs. Ook is hij tegen Johnsons plannen voor belastingverhoging en vergroening.

De minister maakte zijn vertrek bekend in een brief aan de Britse premier nadat de Britse krant The Daily Mail over zijn ontslag had bericht. Volgens de krant zou Johnson geprobeerd hebben om Frost over te halen om tot januari nog te blijven, maar in zijn brief schrijft de minister dat hij per direct vertrekt.

Schandalen rond feestjes

Frost was de hoofdonderhandelaar van de Britten over de brexit. Hij leidde de gesprekken met de Europese Unie over de terugtrekking uit de Europese Unie. Naast onvrede over het beleid van de conservatieve regeringspartij, vindt Frost dat er ook onvoldoende vooruitgang is geboekt in het overleg met de EU over de status van Noord-Ierland. Die Britse regio grenst aan Ierland, dat bij de EU hoort en daardoor zouden er grenscontroles moeten komen. Maar die zijn uit politiek oogpunt ongewenst.

De Britse minister is niet de enige die kritiek heeft op de laatste coronamaatregelen van de regering van Johnson. De premier ligt de laatste tijd vanwege die nieuwe regels onder vuur binnen zijn eigen conservatieve partij. Ook kampt Johnson met een aantal schandalen rond feestjes die in zijn ambtswoning zouden zijn gehouden toen er strenge lockdownregels golden in het VK.