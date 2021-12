Doden en gewonden bij ontploffing in Pakistaans riool

Bij een gasexplosie in Karachi in Pakistan zijn meerdere doden en gewonden gevallen. De schattingen lopen uiteen: volgens de politie hebben zeker twaalf mensen de ontploffing niet overleefd, lokale autoriteiten spreken van ten minste vijftien doden.

De Pakistaanse politie vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw in Karachi, de grootste stad van het land. Het ontsnappende gas vatte door een nog onbekende oorzaak vlam.

Een ooggetuige hielp samen met anderen 15 mensen onder het puin vandaan: