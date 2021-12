Steekpartij bij illegaal feest in bos Wageningen

Bij een illegaal feest vannacht in een bos bij Wageningen is een 17-jarige jongen uit Renkum lichtgewond geraakt. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Veenendaal als verdachte opgepakt. Over een motief voor de steekpartij is niets bekendgemaakt.

Het feest was langs het Zwarte Pad, een fietspad dwars door het bos tussen Wageningen en Renkum. Rond 01.45 uur kregen politie en ambulancediensten een melding dat daar iets was gebeurd. Toen de hulpdiensten aankwamen, vluchtten veel feestgangers weg, meldt Omroep Gelderland.

De politie richtte zijn aandacht in eerste instantie op de steekpartij en heeft verder geen boetes uitgedeeld. In totaal, zegt een politiewoordvoerder, waren er zo'n zestig jongeren aanwezig. Een getuige schat bij Omroep Gelderland dat er zo'n honderd jongeren tussen de 16 en 25 jaar waren, vooral uit de regio, maar ook uit Brabant, Utrecht en Amsterdam.

Inmiddels bekijkt de politie of er schade is aangericht in het bos en of die kan worden verhaald op de organisatoren van het illegale feest.