Twee jaar na de verwoestende brand, draait de molen in Bovenkarspel weer

Twee jaar na de verwoestende brand in een historische molen in Bovenkarspel, draait die weer. "Hij doet het, het is feest", juicht molenaar Johan Ooijevaar bij NH Nieuws.

De brand in het Noord-Hollandse dorp op Oudejaarsavond 2019 was landelijk nieuws. De kap van de oude graanmolen uit 1848 vatte vlam, vermoedelijk door een vuurpijl. Binnen de kortste keren brandde de molen als een fakkel.

Molenaar Ooijevaar werd destijds gealarmeerd door een telefoontje. "Ik geloofde het eerst niet, dus ik fietste er snel heen. Door de mist dacht ik nog dat het meeviel. Maar toen kwam ik dichterbij en zag de rode gloed. Dan schrompelt je hart ineen", zei hij destijds.

Op de skelter door Bovenkarspel

Hoewel de beelden anders deden vermoeden, bleek na onderzoek dat de molen toch te redden was. Daar was wel veel geld voor nodig: 700.000 euro. Een flink deel daarvan is bekostigd met inzamelingsacties. Zo reed de 8-jarige Rens Hovenier een jaar lang op zijn skelter door Bovenkarspel om lege flessen op te halen. Hij haalde ruim 7000 lege flessen op, waarmee hij 3300 euro bijdroeg aan de 'molenpot'.

Een grote geldschieter was de provincie Noord-Holland met een subsidie van 250.000 euro. De restauratie zelf werd grotendeels gedaan door vrijwilligers.