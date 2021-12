Twee betogers gearresteerd bij protest kazerne marechaussee Schiphol

Een actiegroep blokkeert sinds vanochtend vroeg een deel van de Koningin Máxima Kazerne van de marechaussee in Badhoevedorp, bij Schiphol. Twee demonstranten van Stop the War on Migrants werden daarbij aangehouden door de marechaussee.

Volgens een woordvoerder hadden de twee demonstranten zich vastgemaakt aan de hoofdpoort van de kazerne. Ze negeerden het bevel om zich los te maken en te vertrekken.

Ondanks de blokkade is de hoofdpoort van het gebouw gewoon nog in gebruik. De werkzaamheden van de marechaussee kunnen worden uitgevoerd.

Internationaal protest

Er wordt nog gedemonstreerd en een aantal demonstranten hebben zich vastgemaakt aan andere hekken bij de kazerne. Maar ze zitten niet meer vast aan de hoofdpoort, zegt de woordvoerder.

De blokkade is onderdeel van een internationaal protest tegen onder meer het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, het Europese migratiebeleid en en de rol van de marechaussee bij grensbewaking en deportaties, zegt de actiegroep.