Zeker 18 doden en 7 vermisten in Filipijnen door orkaan Rai

Het dodental als gevolg van de orkaan Rai op de Filipijnen is opgelopen naar zeker 18. Nog eens zeven mensen zijn volgens officiële cijfers vermist. De orkaan heeft vooral in zuidelijke en centrale regio's een spoor van vernieling achtergelaten. Gebouwen zijn beschadigd, bomen zijn uit de grond gerukt en het elektriciteitsnetwerk is ontregeld. De Filipijnse autoriteiten sturen ruim 18.000 reddingswerkers naar gebieden die zwaar getroffen zijn.

Rai kwam donderdag aan land op Siargao, een oostelijk gelegen eiland. De orkaan bereikte windsnelheden tot 195 kilometer per uur gepaard met een grote hoeveelheid regen. Ruim 300.000 mensen moesten vanwege het noodweer hun huis verlaten. De orkaan, lokaal ook wel Odette genoemd, is inmiddels in kracht afgezwakt en trekt via het westelijke eiland Palawan richting Vietnam.

Het nationale crisisteam zegt dat de schade die Rai heeft veroorzaakt vooralsnog lijkt mee te vallen in vergelijking met eerdere orkanen. De Filipijnen liggen op een zogenoemde orkaangordel en worden doorgaans getroffen door ongeveer 20 stormen per jaar. De sterkste orkaan die de Filipijnen trof, was Haiyan in 2013, waarbij meer dan 6500 mensen omkwamen.