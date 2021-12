Fysiotherapeut in Klazienaveen verdacht van aanranding zes vrouwen

Een 53-jarige man uit Klazienaveen is begin november opgepakt op verdenking van de aanranding van zeker zes vrouwen, heeft justitie tegenover RTV Drenthe bevestigd. De regionale omroep werd getipt over het misbruik.

De man is werkzaam als fysiotherapeut en heeft in Klazienaveen een eigen praktijk. In die functie zou hij de strafbare feiten hebben gepleegd, gedurende een langere periode.

Afgelopen dinsdag besloot het Openbaar Ministerie om het voorarrest van de man met 60 dagen te verlengen voor nader onderzoek. Het OM sluit niet uit dat er meer aangiften binnenkomen. Voor zover bekend zijn er geen minderjarigen onder de slachtoffers, laat een woordvoerder weten.