Duizendste struikelsteen in Amsterdam is voor gedeporteerde Ruth Fanny

Amsterdam telt sinds vandaag duizend stolpersteine, ofwel herdenkingsstenen voor Joodse inwoners die in de Duitse bezettingsjaren zijn gedood. De 999e en 1000e struikelsteen, zoals ze ook wel worden genoemd, zijn respectievelijk een eerbetoon aan Louis Lamm (1871-1943) en zijn dochter Ruth Fanny Lamm (1911-1943).

De vader was een Joodse boekhandelaar, antiquair en uitgever uit Duitsland. In 1933 emigreerde Lamm naar Amsterdam en zette hier zijn antiquariaat voort in het pand Amstel 3. Hij woonde daar samen met zijn dochter Ruth Fanny tot ze werden gedeporteerd en in 1943 zijn vermoord in concentratiekamp Auschwitz.

Hun woning in Amsterdam staat er niet meer, maar op de plek waar vader en dochter hebben gewoond liggen nu twee struikelstenen. Burgemeester Halsema was bij de plaatsing aanwezig.