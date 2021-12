Europarlementariërs moeten verplicht op bewustwordingstraining na #MeToo

Het gedrag is vaak subtiel. "Mannelijke collega's die je in de gang van boven tot onder bekijken, bijvoorbeeld." Maar ook mannen worden soms slachtoffer. "Ik weet van een medewerker, een gay man, dat hij via een datingapp is benaderd door een parlementariër. Hij nodigde die medewerker uit in zijn kantoor. Toen de medeweker naar het kantoor kwam, trof hij die parlementariër masturberend achter z'n bureau aan."

De belangrijkste oorzaak is het machtsverschil tussen personeel en politici, zegt Bovendeaard. "Politici hebben een bepaalde status en privileges. Maar tegelijkertijd is er weinig controle op hun gedrag, ze kunnen eigenlijk doen en laten wat ze willen." Wie als medewerker het ongepaste gedrag aankaart, trekt meestal aan het kortste eind. "Al is er bewijs, de parlementariër kan er zijn zetel niet door verliezen."

Europarlementariër Samira Rafaela is initiatiefnemer van de resolutie. Zij erkent het machtsverschil dat er is tussen medewerkers en politici. "Sommige parlementariërs maken misbruik van hun invloedrijke positie. We moeten durven benoemen dat machtsmisbruik ook in het Europees Parlement gebeurt", zegt Rafaela.

Bijkomend probleem is volgens haar de diplomatieke onschendbaarheid. Want hoewel seksueel misbruik strafbaar is, worden diplomaten in Brussel beschermd tegen rechtsvervolging.

Stap verder

De resolutie kon gisteren op 516 stemmen voor rekenen - een forse meerderheid. Toch waren er ook tegenstemmen. Die weerstand zit hem volgens Rafaela in de verplichting. "Sommige parlementariërs vinden dat ze het helemaal niet nodig hebben, anderen zien het als aanval en trekken het zich persoonlijk aan. Dat geldt vooral voor de mannelijke collega's".

Weerstand was er bijvoorbeeld bij de christendemocratische EVP, de fractie waarbij het CDA is aangesloten. Zij vonden dat de cursus niet verplicht moest worden en dienden een amendement in, om het vrijwillige karakter van de training te behouden. Dat voorstel sneuvelde en de fractie ging toch akkoord.

Rafaela is blij met het resultaat, maar wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Zij pleit voor een lijst waarop wordt bijgehouden wie de cursus niet heeft bijgewoond. "Dan mag je aan je kiezers gaan uitleggen waarom je dat niet doet. Het kost helemaal niet veel tijd. Laat als volksvertegenwoordiger gewoon zien dat je het onderwerp serieus neemt."