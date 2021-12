Opgebouwde schadevrije jaren na overlijden naar achterblijvende partner

Vanaf 1 januari kunnen opgebouwde schadevrije jaren na overlijden worden overgedragen aan de partner die achterblijft. Dat maken het Verbond van Verzekeraars en de Consumentenbond bekend. Ook na een echtscheiding wordt het mogelijk de schadevrije jaren te verdelen met de ex-partner.

Nu is het zo dat als de persoon die op de polis van de autoverzekering staat overlijdt, deze schadevrije jaren vervallen. Dat leidde tot schrijnende situaties, vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal.

"We hoorden vaak verhalen van een stel dat allebei in de auto rijdt, maar de verzekering op de naam van één van hen stond. Als die overleed bleef de weduwe met nul schadevrije jaren achter. Heel pijnlijk en het voelt oneerlijk, omdat zij bijvoorbeeld al veertig jaar schadevrij reed."

Het heeft veel gevolgen voor de autopremie, vertelt Donat. "Soms ging die wel met zestig of zeventig procent omhoog."

Echtscheiding of leaseauto

De Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars zijn hierover in gesprek gegaan. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat zij voor dit soort schrijnende gevallen een oplossing wilden zoeken. Deze aanpassing wordt doorgevoerd bij alle autoverzekeraars die bij het verbond zijn aangesloten.

Ook na een echtscheiding wordt het mogelijk om schadevrije jaren te delen met de ex-partner. De persoon die op de polis staat bepaalt wel of en hoe de schadevrije jaren verdeeld worden.

Voor leaserijders verandert er eveneens wat. Nu is het zo dat je vaak geen schadevrije jaren opbouwt als je in een leaseauto rijdt. Dat verandert per 1 januari. Dan kunnen schadevrije jaren van de leaseauto overgenomen worden als je stopt met leasen.

"Er is nog wel één punt dat opgelost moet worden bij leasen", zegt Donat. "En dat zijn de schadevrije jaren die je opbouwt voorafgaand aan je leaseperiode. Die raak je nu in veel gevallen kwijt na twee tot vijf jaar leasen. Dat is nog niet opgelost, want daarvoor zijn de leasemaatschappijen nodig. Daar zijn we ook mee in gesprek."