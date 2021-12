Wel de eerste prik(ken), maar geen booster: 'Zo blijven we bezig'

Het vaccinatieprogramma voor boosterprikken is in een stroomversnelling gekomen. Alle 18-plussers hebben in januari al de kans om de prik te halen, en de tijd die tussen de laatste prik en boosterprik moet zitten, is verkort van zes naar drie maanden.

Toch staat niet iedereen te springen voor een tweede of derde prik in hun arm. Dat ziet demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid ook. "We zien dat niet iedereen die booster meteen haalt, maar haal hem gewoon als je bent uitgenodigd", zei hij tijdens de coronapersconferentie dinsdag.

Uit een enquête van het RIVM (afgenomen in de laatste week van november) blijkt dat 87 procent van de mensen die volledig zijn gevaccineerd, bereid is een boosterprik te nemen. Uit een ander RIVM-onderzoek blijkt dat dit bereidheidspercentage onder 70-plussers hoger ligt (ruim 90 procent) dan bij jongeren (zo'n 63 procent van de 16 tot 24-jarigen). Daarbij wordt als kanttekening geplaatst dat de ondervraagden niet geheel representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Duidelijk is dat een grote meerderheid open staat voor een boostervaccinatie. Toch ziet niet iedereen die de eerste prik(ken) heeft gehaald, óók een boosterprik zitten. Het ministerie van Volksgezondheid wil met de website overvaccineren.nl vaccin- en boostertwijfelaars overtuigen.

De NOS sprak met drie boostertwijfelaars over de veelbesproken inenting.