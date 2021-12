Snoecks Almanak verdwijnt na bijna honderd jaar

Ben Van Alboom 🐬🍭 @fakerholic

"Geen Geert, geen Snoecks." Wat Geert ermee heeft gedaan, was zonder meer grandioos. Maar dat een 98-jarige uitgave nu plots geen toekomst meer heeft, gaat er bij mij niet in. Dit is juist hét moment om zijn erfenis te eren en voor #100 te gaan! https://t.co/EmR1va57y8