Zeewolde wacht spannende avond over besluit datacenter Facebook

De gemeente hoopt op een akkoord van de gemeenteraad. Wethouder Egge Jan de Jong heeft zich opgeworpen als dé voorvechter van het datacenter. Zijn boodschap is dat Facebooks hyperscale - zoals het in jargon heet - een trits voordelen heeft.

Zo levert het de gemeente miljoenen euro's op aan onroerendezaakbelasting (hoeveel precies is nog onduidelijk) en is de belofte dat Facebook geld zal steken in de gemeenschap (hoeveel is niet bekend). Ook moet het werkgelegenheid opleveren (de vraag is nog wel hoeveel banen precies en naar wie het werk gaat) en ten slotte is de belofte dat het datacenter ook een nog te aan te leggen warmtenet gaat voeden (maar of dit kan, wordt nog onderzocht).

Al met al zijn het beloftes waar veel van wordt verwacht, maar waar ook nog onzekerheid omheen hangt.

Gevolgen energietransitie

Tegelijkertijd betekent het datacenter ook iets voor de energietransitie. Het datacenter wil gebruikmaken van groene stroom. De NOS meldde gisteren dat het energieverbruik uiteindelijk vergelijkbaar is met 460.000 huishoudens of het jaarlijkse verbruik van de NS. Dit betekent een extra energievraag die gelijkstaat aan 115 windmolens of veertien vierkante kilometer aan zonnepanelen.

