Ambities voor een bosrijk Nederland leiden tot tekort aan bomen

De ambitieuze plannen om overal in Nederland nieuwe bossen aan te leggen en woonwijken te vergroenen, kunnen tot een tekort aan bomen leiden.

Bij fruitbomenkwekerij De Baggelhof in het Drentse Terheijl is de vraag naar bomen opvallend hoog. "Dit is nog nooit eerder gebeurd", zegt eigenaar Lubbert Dijk bij RTV Drenthe.

Volgens Dijk zijn het niet alleen Staatsbosbeheer, provincies en gemeentes die bomen kopen, ook particulieren melden zich massaal. "Mensen komen overal vandaan. Met name ook voor voedselbossen. Daar gaan een heleboel bomen in zitten. Het gaat heel hard. Daar schrik je van."

De bomen die de kweker op voorraad heeft, vliegen de deur uit. "Maar er is een verschil met een bakkerij", legt Dijk uit. "We kunnen niet op dezelfde dag nog leveren. Een goede fruitboom moet eerst vier jaar groeien om een dikke stam te krijgen."

Miljoenen bomen

Begin vorig jaar bleek dat het ministerie van Landbouw grote plannen heeft. In de 'Bossenstrategie' staat dat er tot 2030 in totaal 37.000 hectare bos bij moet komen. Dat is een groter oppervlak dan de gemeente Rotterdam.

Provincies, gemeenten, iedereen moet aan de bak om die ambitie waar te maken. "Het gaat om miljoenen en miljoenen bomen", zegt Imke Boerma van Staatsbosbeheer. Van de 37.000 hectare nieuw bos moet Staatsbosbeheer er 5000 realiseren. Dat gaat niet gemakkelijk.

"Het grootste knelpunt is op dit moment de locaties. We hebben vrijwel alle grond voor die bomen in handen, maar daar zit bijna altijd de bestemming 'grasland' op. Dan loop je tegen allerlei procedures op om die bestemming te veranderen. Dat kan erg lang duren."

Over een mogelijk tekort aan bomen maakt Staatsbosbeheer zich minder zorgen. "Wij zijn al langer in gesprek met boomkwekers, zodat ze de productie kunnen verhogen. Die beweging is al in gang gezet", aldus Boerma. "Wij leveren als Staatsbosbeheer ook al zaaigoed aan voor bomen, dat ze kunnen opkweken."

Fladderiep en zoete kers

De krapte aan nieuwe bomen is er wel, stelt Sibert Hoeksma van Landschapsbeheer Drenthe, maar heeft dan vooral te maken met de "genetische match". "We willen geen goedkope kweek, niet uit Oost-Europa. Dat zijn bomen die niet zijn opgewassen tegen onze bodem met specifieke stoffen."

Ook Boerma heeft een voorkeur voor inheemse, Nederlandse soorten. "We willen de zekerheid dat die bomen het ook in de toekomst goed gaan doen in onze nieuwe, gevarieerde bossen. Naast de bekende eik en beuk moet je ook denken aan de fladderiep, zwarte populier, linde en zoete kers bijvoorbeeld", zegt hij.

Nu de behoefte duidelijk is, kunnen de boomkwekers daarop inspringen. En dan komt het misschien juist wel goed uit dat de procedures soms tijdrovend zijn: in de tussentijd kunnen de bomen alvast worden opgekweekt.