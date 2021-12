Steekpartij in centrum Den Haag, drie gewonden

Politie Eenheid Den Haag Gebruiker geverifieerd door Twitter @POL_DenHaag

Een verdachte is ca. 18 jr, een lichte huidskleur. Verder droeg hij een grijze muts en een grijze broek. De andere verdachte is ca. 18jr licht getint. Hij droeg een langere blauwe jas met bontkraag en een grijze jogging- of trainingsbroek. Bel info door: 112 of anoniem 0800-7000 https://t.co/SadQ62an7B