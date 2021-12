Recordaantal van 488 journalisten wereldwijd zit gevangen

Op dit moment zijn wereldwijd 488 journalisten gevangengenomen, meldt de internationale journalistieke organisatie Reporters without Borders (RSF). Dat is het hoogste aantal sinds de organisatie in 1995 dit op jaarbasis ging bijhouden. Het aantal vermoorde journalisten daalde juist, van 50 vorig jaar naar 46 dit jaar.

Dit is het laagste cijfer in bijna 20 jaar, zeg RSF. In 2003 kwamen voor het laatst minder dan 50 journalisten om het leven vanwege hun werk. De cijfers van dit jaar zijn gemeten tussen 1 januari en 1 december.

De stijging van het aantal gevangengenomen journalisten is met name te wijten aan inperkingen van de persvrijheid in Myanmar, Wit-Rusland en Hongkong, zegt RSF.

Arrestatie Roman Protasevitsj

In Myanmar pleegde het leger in februari een staatsgreep, wat veel protest opleverde. Daar zitten 53 journalisten in de gevangenis, vergeleken met twee in 2020.

In Wit-Rusland braken ook massaal protesten uit nadat president Loekasjenko claimde dat hij de verkiezingen had gewonnen. Daar zitten 32 journalisten vast, ten opzichte van zeven een jaar geleden.

De arrestatie van de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj op 23 mei 2021 springt hier het meest in het oog. Zijn Ryanair-vlucht werd onderschept door een Wit-Russische straaljager en gedwongen te landen in Minsk, waarna hij uit het vliegtuig werd gehaald en aangehouden.

Meer arrestaties Hongkong

China spant voor het vijfde jaar op rij de kroon als het om gevangengenomen journalisten gaat. Op 1 december zaten er 127 journalisten in de gevangenis.

De RSF meldt dat een toename van het aantal arrestaties in Hongkong een daling elders in het land ruimschoots overtreft. De totale stijging ten opzichte van vorig jaar komt daarmee op 2 procent.

Door de invoering van een omstreden veiligheidswet wordt de persvrijheid in Hongkong aan banden gelegd. In juni werd de krant Apple Daily opgeheven onder druk van de Chinese overheid. Meerdere journalisten van de krant, waaronder de hoofdredactie, werden gearresteerd.

Aanslag Charlie Hebdo

De onderzoekers merken ook op dat er nooit eerder zoveel vrouwelijke journalisten zijn gevangengenomen als in 2021. Dat zijn er nu 60, een derde meer dan vorig jaar.

Hoewel het aantal vanwege hun werk vermoorde journalisten dit jaar wereldwijd iets afnam, was dat in Europa niet het geval. De RSF noemt als voorbeelden de moorden op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam en zijn Griekse collega Giorgos Karaivaz.

Sinds 2015 werden in Europa niet zo veel journalisten om het leven gebracht. In dat jaar werden bij een aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo acht redactieleden vermoord.