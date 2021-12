ECB draait geldkraan dicht, maar laat rente ongewijzigd

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt in om de hoge inflatie te beteugelen en draait de geldkraan dicht. Volgend jaar maart stopt de noodsteun definitief. Aan de rente verandert niets, die blijft op nul procent staan, zo heeft de ECB besloten.

Om de overgang enigszins te verzachten zal het andere lopende opkoopprogramma, dat uit de financiële crisis dateert, de komende maanden iets meer staatsleningen en bedrijfsobligaties opkopen.

Het APP-opkoopprogramma koopt nu voor 20 miljard euro per maand aan schulden op, maar dat wordt de komende kwartalen opgevoerd naar 40 miljard euro. Dan gaat het terug naar 30 miljard euro en in oktober 2022 weer naar 20 miljard euro per maand.

Flexibiliteit

Volgens bankpresident Lagarde is de inflatie scherp gestegen en blijft die ook de komende tijd hoog. De economie kan echter beter met de pandemie omgaan, dus is noodsteun niet langer nodig.

In de nieuwste prognoses raamt de ECB dat de inflatie in 2022 oploopt naar gemiddeld 3,2 procent, maar in 2023 en 2024 zakt naar 1,8 procent, dicht bij de ECB-doelstelling van 2 procent.

De ECB behoudt wel de flexibiliteit om de noodsteun weer op te starten en de herinvesteringen van het opkoopprogramma aan te passen, mochten ontwikkelingen rond de pandemie, de economie en de inflatie daar aanleiding toe geven.

VS verhoogt rente

De Amerikaanse Fed, de centrale bank, besloot gisteren ook te stoppen met de noodsteun en gaat volgend jaar ook de rente in drie stapjes verhogen. De ECB volgt de renteverhogingen vooralsnog niet en denkt pas aan een renteverhoging in 2023, als alle noodsteun is opgehouden.