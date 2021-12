Collectieve aangifte van meer dan 22.000 mensen tegen Willem Engel

Meer dan 22.000 mensen hebben bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam aangifte gedaan tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid. Engel maakt zich volgens initiatiefnemer Norbert Dikkeboom sinds het begin van de coronacrisis schuldig aan opruiing, oplichting, het verspreiden van onjuiste medische informatie en het doen van uitlatingen met een terroristisch oogmerk. "Dat is voldoende om toch eens tot deze stap over te gaan", zei Dikkeboom in het NOS Radio 1 Journaal.

Wat dat terroristisch oogmerk betreft, verwijst Dikkeboom naar uitingen die bedoeld zouden zijn om angst aan te jagen en om politieke en sociale structuren te destabiliseren. Volgens Dikkeboom maakt Engel zich daar bijna dagelijks schuldig aan, door de overheid als een "regime" af te schilderen en met opmerkingen dat politici veroordeeld moeten worden om wat ze in deze periode doen, "enzovoort".

Dikkeboom vond medestanders op Twitter. Dat waren er zo veel dat hij dacht "laat ik dat eens collectief maken". Hij hoopte op een paar honderd aangiftes, maar het zijn er meer dan 22.000 geworden.

Beter niet negeren

Dikkeboom is het niet eens met de mensen die zeggen dat je Engel beter kan negeren. "Hij herhaalt zijn stellingen en uitspraken, die over het algemeen leugens zijn, zo ontzettend vaak dat er toch een grote groep mensen is in Nederland die denkt, als hij het zo vaak zegt, zal er wel een kern van waarheid in zitten."

Hij doelt onder meer op aanbevelingen om een geneesmiddel te nemen, waarvan algemeen bekend is dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. "Misschien dat er toch een moment is dat je moet ingrijpen."

Omgekeerd heeft Engel ook aangifte tegen Dikkeboom gedaan. "Hij beticht mij van smaad, laster en haatzaaien", zegt Dikkeboom. "Ik denk dat meneer Engel eens een keer goed in de spiegel moet kijken en moet bedenken waar dit allemaal vandaan komt. Ik laat zien wat hij zegt. En dat staat nu samengevat in deze collectieve aangifte, onderbouwd met zeventig voorbeelden, verdeeld over tweets, video's en andere uitspraken."