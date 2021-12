Gisteren de presentatie, vandaag het debat: Kamer bespreekt formatie

Politiek verslaggever Ron Fresen:

"De zorg wordt misschien morgen wel hét punt, vooral ook omdat het lastig uit te leggen zal zijn om juist nu, in coronatijd, aan de zorgkosten te komen. Het is trouwens niet zo dat het gaat om klassieke bezuinigingen, zoals korten op ziekenhuizen of verpleeghuizen. Het gaat om een ingreep om de zorgkosten iets minder hard te laten stijgen, maar dat is kwetsbaar, want het is, zoals gezegd, lastig uit te leggen.

Verder is het een heel duur coalitieakkoord geworden. Ze hebben het nodig om veel problemen aan te pakken waar vorige kabinetten niets of te weinig mee hebben gedaan: het klimaat, stikstof of de woningmarkt. De coalitie heeft veel plannen op al die terreinen, maar die zijn vaak nog erg algemeen en er is dus geen garantie dat ze met al dat geld ook al die problemen gaan oplossen.

Het wordt dus moeilijk om de coalitie aan te pakken, omdat nog niet duidelijk is waar al die miljarden naartoe moeten gaan."