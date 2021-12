Feministisch boegbeeld en schrijver bell hooks (69) overleden

In de Verenigde Staten is auteur en hoogleraar Gloria Jean Watkins, beter bekend onder haar pseudoniem bell hooks, op 69-jarige leeftijd overleden. Watkins was naast academicus ook een feministisch boegbeeld. Van haar hand was onder meer Ain't I a Woman? (Ben ik dan geen vrouw?), een toonaangevend feministisch werk.

De auteur overleed in het bijzijn van haar familie, na een lang ziekbed. Watkins gebruikte als auteur de naam van haar overgrootmoeder, zonder hoofdletters, omdat zij de nadruk wilde leggen op de inhoud van haar werk en niet op haar identiteit.

Ze schreef onder het pseudoniem meer dan dertig boeken en haar werken werden in meer dan vijftien talen vertaald. Ain't I a Woman?, over de positie van zwarte vrouwen, wordt binnen het feministische denken beschouwd als baanbrekend. De auteur werd verder onder meer genomineerd voor de prestigieuze Pulitzerprijs voor poëzie.

Watkins groeide in de staat Kentucky op en ging naar een gesegregeerde school. In haar werk besteedde ze veel aandacht aan sociale identiteit en factoren als ras, gender en sociale klasse. Ze was als hoogleraar verbonden aan verschillende instellingen, waaronder de Universiteit van Californië - Santa Cruz en de San Francisco State University.