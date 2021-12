RIVM: weinig bescherming vaccins tegen ziekte door omikron, booster noodzakelijk

Het AstraZeneca-vaccin geeft geen bescherming tegen infectie door de omikronvariant, het Pfizer-vaccin nog een beetje. Dat heeft Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, gezegd in de Tweede Kamer. Een boosterprik kan de bescherming tegen ziekte weer opwaarderen naar 75 procent.

Of de bescherming van de vaccins tegen ziekenhuisopname als gevolg van een infectie met de omikronvariant ook sterk is afgenomen, is nu nog onduidelijk, al zei Van Dissel dat de eerste tekenen er niet goed uitzien. "Ik denk dat nu vooral de oproep is: booster, booster, booster."

De verwachting is dat omikron begin januari de dominante variant wordt. Terwijl het aantal besmettingen met delta langzaam afneemt, zal het aantal besmettingen met omikron in januari naar verwachting snel stijgen.

"We weten nog een heleboel dingen niet", zei Van Dissel. Een van de vragen die nog leeft is de vraag of omikron nu besmettelijker is. "Dat is geen open deur. Het kan ook zo zijn dat de opgebouwde bescherming tegen de variant minder is". Volgens Van Dissel is het resultaat hoe dan ook hetzelfde: de verspreiding gaat twee tot driemaal sneller.

Extra maatregelen

Wie volledig is gevaccineerd heeft nu gemiddeld nog zo'n 50 procent bescherming tegen een infectie bij de deltavariant. Bij omikron is dat dus een stuk lager, blijkt uit gegevens uit een voorlopige kleine studie uit het Verenigd Koninkrijk.

"Voor klachten bij een infectie biedt het in Engeland geen beschermende werking", aldus Van Dissel. "Dat wil niet zeggen dat het tegen ziekenhuisopname en IC-opname niets zou doen. Die getallen hebben we gewoon nog niet."

Volgens Van Dissel is boosteren daarom het belangrijkste wapen in de strijd tegen de nieuwe variant. Of genoeg mensen zich opnieuw laten prikken gaat volgens hem bepalen hoe we de komende golf doorkomen. "Die booster is waar het nu om gaat. De booster gaat in belangrijke mate bepalen hoeveel extra maatregelen we straks nog moeten nemen."