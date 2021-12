35 miljard euro extra voor klimaat, met name om industrie te verduurzamen

"Er is nog nooit een kabinet geweest dat zoveel vrij geld vrijmaakt voor het klimaat", reageert Marjan Minnesma voorzichtig positief. Maar de directeur van actiegroep Urgenda ziet nog wel veel losse eindjes. "Er is veel geld vrijgemaakt voor de industrie, maar het is nog niet duidelijk wat dat gaat opleveren."

Het bedrag van 22 miljard euro komt volgens Minnesma wel in de buurt van plannen die Urgenda zelf presenteerde. "Dus ik denk dat ik hier niet ontevreden moet zijn."

Onderdeel van de oplossing

"Het goede aan dit coalitieakkoord is dat de groene industrie en verduurzaming van de industrie een zeer prominente rol krijgt toebedeeld. Dat was tot nu toe niet het geval", zegt Hans Grünfeld, voorzitter van VEMW, de belangenbehartiger voor grootverbruikers van energie. "Industrie was eerst altijd het probleem, en nu is het meer onderdeel van de oplossing. Daar zijn we blij mee."

Maar Grünfeld is ook kritisch. "Er is veel meer duurzame energie nodig, veel meer dan tot nu staat gepland. De infrastructuur daarvoor knelt nu al, terwijl we nog veel meer nodig hebben." Een andere teleurstelling vindt hij dat er weinig concrete besluiten zijn genomen. "We hebben heel weinig tijd en het komende half jaar moeten er belangrijke besluiten genomen worden."